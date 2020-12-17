فيروس التضليل.. تويتر يكافح ويشن حربا ضد المعلومات المغلوطة| فيديو

عرضت فضائية «سكاى نيوز عربية » تقريرأ استعرض من خلاله مكافحة موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» لفيروس التضليل، وخصوصًا فيما يتعلق باللقاحات.





ووفقا للتقرير فإن إدارة «تويتر» تتحرك في هذا الإطار وتعلن إجراءات لحذف الأخبار المضللة في توسيع لقواعدها بشأن المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا المستجد، وهناك دور مطلوب بتوفير الحقيقة لمستخدمي مواقع ومنصات شبكات التواصل الاجتماعي.





وقال المهندس أحمد الشيخ الخبير المعلوماتي خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «سكاي نيوز عربية» إن تحدى الأخبار الزائفة موجود دائمأ فى منصات التواصل الاجتماعي والشركات المالية لها تقول انها جادة فى هذا الأمر ولكن لم يثبت جدية هذا الأمر.



