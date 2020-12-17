ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العرض الأساسي للإصابة بـ فيروس كورنا.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور عبد الهادى مصباح ، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجى، إن الأطباء فى دول العالم أصبحوا أكثر خبرة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن المواطنين أيضا حيث يذهبون إلى الأطباء مبكرا. 

وأضاف «مصباح» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» ، أنه لم توجد أبحاث نشرت عن تضاؤل شراسة فيروس كورونا مقارنة بزيادة انتشاره فى فترته الأولى، مشيرا إلى أن هناك أبحاثا علمية أكدت أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا جينيًا وقدرته على الانتشار زادت.

ولفت إلى أن إلى هناك 6 مجموعات تخترق الجسم بعد إصابة كورونا ومنها فقدان حاسة الشم والتذوق ودخولها على الرئة، والإصابة بالجهاز التنفسى ، والجهاز الهضمى ، الأعراض العصبية والصداع الشديد، لافتا إلى أن أبحاث  فيروس كورونا  تشمل درجة دخول الفيروس إلى الجسم سواء الجهاز التنفسى، أو الهضمى وفقأ للأبحاث العلمية.

وأوضح أن الفيتامينات تعد وسيلة جيدة لزيادة المناعة ولكن لابد أن تؤخذ فى حدود خاصة أن هناك أنواعا منها تتخزن فى الجسم ومنها  فيتامينات أ ، د، منوها إلى أن المواطنين فى بداية أزمة كورونا تملكهم الخوف والرعب وأسرعوا لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم.

وأردف أنه تم إجراء تعديلات بسيطة على بروتوكولات فيروس كورونا ، لافتا إلى أن خبرة التعامل مع الفيروس وطفراته كان لها دور فى اكتشاف الإصابات بدرجة أسرع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حتى بعد التعافي.. أطباء يوضحون تأثير فيروس كورونا على أجهزة الجسم

عوض تاج الدين يكشف خبرا سارا بخصوص لقاح الإنفلونزا ..فيديو

يسبق فقدان الشم والتذوق.. علامة تفيد الإصابة بـ كورونا

بـ 3 خطوات.. طرق التغلب على فقدان حاستي التذوق والشم لدى مرضى كورونا

الممنوع والمرغوب في النظام الغذائي السليم لمرضى كورونا.. و3 طرق للتغلب على فقدان حاستي الشم والتذوق

التهاب عضلة القلب والرئة.. شاهد | استشاري يكشف الأعراض الجديدة لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

سبب خروج المصريين الأحرار من المجالس النيابية واستقالة نوابه

أشرف توفيق: رجال سلة الأهلي حققوا فوزا مستحقا على الزمالك

موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

بصوتها المميز.. كارمن سليمان تبدع في غناء "أخيرا قالها" .. شاهد

أفضل الأدعية التي تقال يوم الجمعة

عامر عامر يكشف سبب فشل انتقاله إلى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللوز في الفطار ؟

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم