العرض الأساسي للإصابة بـ فيروس كورنا.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادى مصباح ، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجى، إن الأطباء فى دول العالم أصبحوا أكثر خبرة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن المواطنين أيضا حيث يذهبون إلى الأطباء مبكرا.





وأضاف «مصباح» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» ، أنه لم توجد أبحاث نشرت عن تضاؤل شراسة فيروس كورونا مقارنة بزيادة انتشاره فى فترته الأولى، مشيرا إلى أن هناك أبحاثا علمية أكدت أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا جينيًا وقدرته على الانتشار زادت.





ولفت إلى أن إلى هناك 6 مجموعات تخترق الجسم بعد إصابة كورونا ومنها فقدان حاسة الشم والتذوق ودخولها على الرئة، والإصابة بالجهاز التنفسى ، والجهاز الهضمى ، الأعراض العصبية والصداع الشديد، لافتا إلى أن أبحاث فيروس كورونا تشمل درجة دخول الفيروس إلى الجسم سواء الجهاز التنفسى، أو الهضمى وفقأ للأبحاث العلمية.





وأوضح أن الفيتامينات تعد وسيلة جيدة لزيادة المناعة ولكن لابد أن تؤخذ فى حدود خاصة أن هناك أنواعا منها تتخزن فى الجسم ومنها فيتامينات أ ، د، منوها إلى أن المواطنين فى بداية أزمة كورونا تملكهم الخوف والرعب وأسرعوا لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم.



