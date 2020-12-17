ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على فرج يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية بعد الفوز على مصطفى عسل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:23 م
على فرج
على فرج
Advertisements
يسرى غازى
تأهل على فرج المصنف الأول عالميا للمباراة النهائية فى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل المصنف ال14 عالميا  فى الدور قبل النهائي بنتيجة 3 / صفر. 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدا الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش ومحمد رائف مدير عام البطولة.

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 13 ديسمبر إلى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا. 

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم بطولات الاسكواش فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية.

وتابع محمد رائف أن بطولة بلاك للسيدات التى انتهت فعاليتها يوم 12 ديسمبر الماضى حققت نجاحا باهرا رغم اقامتها فى ظل ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا وهو نفس الأمر على بطولة الرجال المقامة حاليا وهناك إجراءات احترازية على جميع المشاركين فى البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برعاية السياحة والرياضة.. الأهرامات تشهد منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2020

4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم

نور الشربينى تتصدر التصنيف العالمي بعد تتويجها ببطولة مصر الدولية للإسكواش

وزراء الرياضة والسياحة والهجرة يشهدون نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش بسفح الأهرامات

بمشاركة 32 لاعبة.. افتتاح بطولة العالم للاسكواش للسيدات بنادى بلاك بول غدا

وزير الشباب والرياضة يحضر اليوم نهائي بطولة بلاك بول الدولية

ترشيحاتنا

كارمن سليمان تبدع وتفاجئ أبلة فاهيتا بغناء أغنية هنيدي .. شاهد

أشرف توفيق: رجال سلة الأهلي حققوا فوزا مستحقا على الزمالك

فضل الصلاة على النبي فى قضاء الحوائج يوم الجمعة

تعليق أوناجم بعد إهدار فرصة هدف في شباك بيراميدز

بعد انفصالها عن عمرو دياب .. أول ظهور لـ دينا الشربيني بقص شعرها

الإسرائيلية جال جادوت تحتفل بوضع أفيش فيلمها على برج خليفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللوز في الفطار ؟

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم