الجامعة الأمريكية: جارِ اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020.. والإعلان عنها خلال أيام

قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، أنه جاري اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020 ، والانتهاء منها خلال الأيام القادمة .
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وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم اعتماد النتيجة بالجامعة فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، موضحة أن كل مادة يتم الإعلان عنها على المنصة الالكترونية(بلاك بورد) بعد الانتهاء من تصحيحها من قبل أستاذ المادة .
وأشارت إلى أن كل طالب يعرف نتيجته من خلال الدخول على المنصة الالكترونية ، وأنه سيتم إعلان نتيجة جميع المواد خلال الأيام القادمة .
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وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية قد أعلنت عن بدء امتحانات الفصل الدراسي لخريف 2020 يوم السبت الماضي الموافق 12/12/2020، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من نفس الشهر .
وأضافت في تصريحات خاصة أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء جميع الطلاب الكمامات والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .
وقد أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين الماضي الموافق 14 ديسمبر 2020 و التي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان (من البيت للمدرسة .. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث)
حيث تتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط.