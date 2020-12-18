الجامعة الأمريكية: جارِ اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020.. والإعلان عنها خلال أيام









قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، أنه جاري اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020 ، والانتهاء منها خلال الأيام القادمة .





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وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم اعتماد النتيجة بالجامعة فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، موضحة أن كل مادة يتم الإعلان عنها على المنصة الالكترونية(بلاك بورد) بعد الانتهاء من تصحيحها من قبل أستاذ المادة .





وأشارت إلى أن كل طالب يعرف نتيجته من خلال الدخول على المنصة الالكترونية ، وأنه سيتم إعلان نتيجة جميع المواد خلال الأيام القادمة .





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وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية قد أعلنت عن بدء امتحانات الفصل الدراسي لخريف 2020 يوم السبت الماضي الموافق 12/12/2020، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من نفس الشهر .





وأضافت في تصريحات خاصة أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء جميع الطلاب الكمامات والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .





وقد أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين الماضي الموافق 14 ديسمبر 2020 و التي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان (من البيت للمدرسة .. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث)



