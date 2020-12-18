ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجامعة الأمريكية: جارِ اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020.. والإعلان عنها خلال أيام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
احمد الشاهد


قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، أنه جاري اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020 ، والانتهاء منها خلال الأيام القادمة .

اقرأ أيضا :

وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم اعتماد النتيجة بالجامعة فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، موضحة أن كل مادة يتم الإعلان عنها على المنصة الالكترونية(بلاك بورد) بعد الانتهاء من تصحيحها من قبل أستاذ المادة .

وأشارت إلى أن كل طالب يعرف نتيجته من خلال الدخول على المنصة الالكترونية ، وأنه سيتم إعلان نتيجة جميع المواد خلال الأيام القادمة .

اقرأ أيضا :

وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية قد أعلنت عن بدء امتحانات الفصل الدراسي لخريف 2020 يوم السبت الماضي  الموافق 12/12/2020، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من نفس الشهر .

وأضافت في تصريحات خاصة أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء جميع الطلاب الكمامات والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .

وقد أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين الماضي الموافق 14 ديسمبر 2020 و التي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان (من البيت للمدرسة .. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث) 

حيث تتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معظمها إلكترونية.. بدء امتحانات الميد تيرم بـ إعلام القاهرة غدا

امتحانات إلكترونية واستخدام المنصات في عمليات التصحيح.. وماذا قال عمداء الكليات وخبراء التعليم عن إجراء امتحانات الميد تيرم إلكترونيا؟

آداب عين شمس: تقديم خدمات طلابية من خلال الميل الأكاديمي

عميد آداب القاهرة يكشف موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

عميد علوم القاهرة: الانتهاء من امتحانات الميدتيرم الخميس المقبل

من البيت للمدرسة.. الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات لازم نتكلم

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18-12-2020

بسبب فشل عملية التجميل .. وفاة عارضة أزياء شهيرة .. صور

هاني شنودة لـ مذيع: أدفعلك اللي أنت عاوزه لو عمرو دياب قرأ قرآن جنبك ولم تبك

مفاجأة في واقعة الطفلة عاشقة الدراويش بالإسماعيلية .. القصة الكاملة

بعد التعذيب المبرح لطفل على يد والديه| تشريعية النواب تطالب بتغليظ عقوبة تعذيب الأطفال

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها رغم مرور أقل من عام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

للشفاء أسرع .. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك