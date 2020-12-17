باتشيكو يكشف كواليس تعادل الزمالك مع بيراميدز

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رضائه عن مستوى لاعبي الفريق خلال مواجهة بيراميدز مساء اليوم بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه كانت هناك منافسة بين الفريقين، وأدى لاعبو الزمالك بمستوى عال.





أضاف باتشيكو بعد المباراة أن الشوط الاول الزمالك لم يكن افضل ولا منظما، لكن بيراميدز لم يخلق فرصا هو الآخر ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا .. موضحا أنه انتظر انتهاء الشوط الأول كي يعدل بين الشوطين، وطالب اللاعبين بكلمة عربية وهي " اطلع اطلع" مازحا بأن اللاعبين لم يفهموا اللغة العربية التي قالها.





أشار المدير الفني للزمالك أن الفريق كان يستطيع، احراز هدف ثان، مشددا على أنه لا يستطيع أن يؤكد ان النتيجة ليست عادلة ولكن الزمالك لعب على الفوز.





وتابع باتشيكو: "نمتلك لاعبين على مستوى عال ونستغل التدوير بين اللاعبين لأن الموسم طويل، موضحا أن شيكابالا نستغله بدنيا في معظم المباريات، وفضلت إشراكه في الشوط الثاني لأنه يستغل المساحات المتاحة.





ووجه باتشيكو كلمة للاعبين بأن عليهم أن يكونوا جاهزين لأن الجميع سيشارك، موضحا أن يوسف أوباما كان بعيدا عن المنافسة لعدة أسابيع وبالتالي هو ليس جاهزا بدنيا.





واختتم باتشيكو بأن الزمالك حاول في الشوط الأول عمل ضغط على حارس المرمى والمساكين في بيراميدز بينما في الشوط التاني لعب بتكتيك عالي وكان يمكن أن نخرج فائزين



