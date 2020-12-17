هاني شنودة: عمرو دياب كان لديه مشكلة بسبب اللهجة البورسعيدية

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه قال لـ عمرو دياب أنه لديه مشكلتين هما أنه مقيم في بورسعيد، ويتحدث اللهجة البورسعيدية، خاصة أنه كان يجد لمعة في عينيه تدل على إصراره على النجاح.





وأشار الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن واحد من المسخناتية قال له إن عمرو دياب ترك المعهد وذهب للعب الكرة، فذهب إلى هناك حينها، وعندما سأل عمرو دياب لماذا تركت المعهد، فرد عليه قائلا: أنا بعمل عمرو دياب.





وتابع: الفنان الذي يقود الشباب للرياضة، أفضل من الذي يقودهم لأي شيء غير جيد، منوها بأن حديث عمرو دياب عنه في برنامج "الحلم" يغفر له أي خطأ تسبب فيه له، خاصة عدم استضافته في أحد إعلانات الاتصالات.





ووجه هاني شنودة حديثه لـ عمرو عبد الحميد قائلا: عمرو دياب لو قرأ بجوارك ولم تبك سوف أدفع لك ما تريده، مشيرًا إلى أن كل آلة جديدة تفرز أغنية جديدة، ولكن ليس نوت مؤدبة أو نوت قليلة الأدب، والقانون المصري يقول إنه الفيلم أو الأغنية الذي لم يعرض على الرقابة يسجن أو يدفع غرامة، معقبا: "أنا مش ضد أغاني المهرجانات، لكن تبقى مهرجانات وطني أو عاطفي".