سمعت 6 أغان عن المسلسل.. أحمد أمين: لم أتوقع حجم انتشار ما وراء الطبيعة

قال الفنان أحمد أمين ، إنه كان لديه إحساس بأن يشعر الجمهور بالمجهود المبذول في مسلسل ما وراء الطبيعة ولكنه لم يتوقع حجم انتشار المسلسل وحجم التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: " سمعت 6 أغاني معمولين عن ما وراء الطبيعة من الجمهور".





وتابع أحمد أمين: "المسلسل مبني على روايات الدكتور أحمد خالد توفيق التي قرأها 15 مليون شخص وأنا من أشد المعجبين با لدكتور أحمد خالد توفيق".





وأكمل أحمد أمين: "هناك ظروف خدمت نجاحي في ما وراء الطبيعة، ومنها ثقة المخرج عمرو سلامة في شخصيتي لتأدية الدور"، مضيفا: "في ناس اشتغلت كثيرا على الموسيقى التصويرية والإضاءة والمؤثرات، وانا لم اتخيل تأدية شخصية رفعت اسماعيل".

كشف الفنان أحمد أمين، كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه، كما تحدث أمين عن ملابسه التي يرتديها.





وأضاف أحمد أمين:" انا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل قررت تناول الطعام براحتي ".





ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي:" أحمد امين ملوش قانون ولا نستطيع تصنيفه كوميدي او تراجيدي او مؤلف او مخرج، والجميع يحبه من الشباب والكبار ولا يمكن أن تتوقع ما يرتديه أحمد أمين من ازياء وملابس، وأحمد أمين فنان استثنائي بمعنى الكلمة ".



