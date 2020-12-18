سياحة البرلمان: مبادرة "شتى في مصر" قبلة حياة لإنعاش السياحة الداخلية

أشاد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، بجهود الدولة ممثلة في وزارتي السياحة والطيران في إنعاش الحركة السياحية من جديد وذلك بإطلاق مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية في ظل تأثر القطاع بجائحة كورونا.





أضاف " صدقي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإجتماع بين الوزراتي أسفر عن تخفيض أسعار الإقامة بالمنشأت السياحية وأسعار الطيران بإعتباره المكمل الأساسي لعملية السفر وذلك بالتزامن مع إحتفالات رأس السنة الجديدة وإجازات منتصف العام ، ولا سيما لمدن جنوب سيناء والأقصر وأسوان.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تسعي جاهدة لإحياء النشاط السياحي وتعد هذه المبادرة بمثابة قبلة حياة تمكنه من الصمود علي الأقل بالشق الداخلي، فضلا عن تحسين الحالة المادية للعاملين بالفنادق بعد التأثر الملحوظ من تقلص حركة الوافدين من الخارج ، فهم من الفئات الأكثر تضررا من الجائحة.









وتابع النائب، نعمل علي قدم وساق ولكن سوء الأوضاع حالة عامة تشهدها كل دول العالم وليس نحن بالأخص، مؤكدا علي أنه بعد إنتهاء هذه الأزمة ستعود الأمور إلي مجراها الطبيعي فمصر من أولي المقاصد السياحية بالعالم .





جاء ذلك بعد أن التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعدد من المستثمرين فى جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى.





وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقطاعي السياحة والطيران منها سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية، عن طريق إطلاق مبادرة "شتي في مصر" قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية من خلال منح تخفيضات علي أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وأجازة منتصف العام الدراسي.









ورحب الحضور بهذه المبادرة، وأبدي رئيس غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة فيها، منوها إلي أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة.





كما تمت أيضا مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وكيفية استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل الجائحة وسبل تنشيط السياحة الوافدة الى مصر .



