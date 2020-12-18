بعد التعذيب المبرح لطفل الهرم على يد والديه .. برلمانيون: سلوك إجرامي ينتهك حقوق الإنسان .. ومطالب بضرورة تغليظ العقوبة

برلمانى: قضايا تعذيب الأطفال تحتاج إلى تدخل تشريعي

برلمانية: تعذيب الطفل سلوك إجرامي.. ومعاناة الآباء من المشكلات النفسية السبب

نائبة تطالب بتفعيل دور المؤسسات المعنية بشئون المرأة والطفل للتوعية بمخاطر تعذيب الأطفال









الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية، يأتون إلى الدنيا و فى مخيلتهم انهم سينعمون بحياة مليئة بالحب والحنان مع ابائهم ، لكن معاناة الآباء من المشكلات النفسية، كمرورهم بطفولة قاسية، أو مشاهدة الأبناء لهم فى أوضاع مخلة ، و التى بدورها جعلت الاطفال يفتقدون الشعور بالأمان والدفء وينعكس ذلك على أفعالهم مع أبنائهم ، واليوم أصبحت ظاهرة تعذيب الأطفال متكررة بشكل لافت للنظر وبأشد الوسائل قسوة و ضراوة ، فمنهم من شهد على يد والديه وصلات تعذيب مستمرة، و منهم من فارق الحياة والآخر أصيب بعاهات وكدمات وكسور.









و هذا الأمر أثار غضبًا شديدًا من جانب أعضاء مجلس النواب ، ودفعهم للمطالبة بضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني ، من خلال تكثيف حملات التوعية، لتوعية الآباء بمخاطر ما يقدمون عليه بحق أبنائهم .









فى البداية عبرت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، عن استيائها بشأن ما حدث فى واقعة طفل الهرم الذي تعرض للتعذيب المبرح على يد والده ووالدته فى الجيزة، مؤكدة على أن القاسم المشترك فى معظم هذه الجرائم "القسوة" وعدم الرحمة، والتجرد من كل معاني الإنسانية من قبل الآباء.





واشارت " الهوارى" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن المشكلة ليست فى نقص التشريعات، بقدر كونها سلوك إجرامي يتخذه الآباء من واقع حياتهم القاسية، يدفع الأبناء ثمنها فى المقام الأول وجعلهم يعيشون حياة يسودها الإهانة والتعذيب.





وشددت النائبة على ضرورة إطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى الآباء بخطورة الموقف، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والطفل واقامة حملات للتوعية ، خاصة فى المناطق العشوائية والأرياف لضرورة التوعية بهذا الأمر ، الذي نواجهه كل يوم وبصور مختلفة ، والذي يُصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا.













من جانبها ناشد النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأجهزة الأمنية بالجيزة بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التعذيب والضرب المبرح ضد الأطفال، و التي إنتشرت بصورة غريبة فى الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا على أنه عندما يصل تعذيب الوالدين لأطفالهم إلى هذا الحد، ويشهدوا على أيديهم وصلات تعذيب مستمرة، فمنهم من فارق الحياة والآخر أصيب بعاهات وكدمات وكسور، فهذا دليل على معاناتهم من العديد من المشكلات النفسية، ويحتاجون إلى علاج نفسي.









وأكد " حنفي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قضايا تعذيب الأطفال تحتاج إلى تدخل تشريعي يغلظ العقوبة، مشيرًا إلى ضرورة وضع نص خاص فى قانون الطفل إذا تعرض الطفل للتعذيب من قبل أحد الوالدين أو الوالدين معا باعتباره ظرفًا مشددًا ، و إذا تكرر هذا الفعل والاعتداء على الابن بهذه الطريقة عدة مرات، وانتهى الأمر بوفاته، فالاتهام ضرب وتعذيب أفضى إلى الموت ، يكون الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤبد.









وعن التصدى لهذه الظاهرة ، تابع النائب حديثه قائلًا:" ضرورة توعية الآباء قبل الزواج بحقوق الطفل تجاههم، مؤكدًا عل أن الطفل هو ثمرة العلاقة الزوجية والتوعية بتربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الحسنة فى مراحلهم الأولى، إلى جانب اطلاق حملات توعية فى هذا الإطار من قبل أجهزة الدولة المختلفة، من حيث التوعية من جهة، وتطبيق العقوبة من جهة أخري.









وفى السياق ذاته قالت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ظاهرة تعذيب الأطفال أصبحت متكررة بشكل لافت للنظر، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها معاناة الآباء من المشكلات النفسية، مرورهم بطفولة قاسية، الخلافات الأسرية ، لافتة إلى أن اليوم أصبح الضرب مبرحًا ومميتا، ولذلك ظهر علينا آباء وأمهات يقتلون أبناءهم نتيجة الضرب المبالغ فيه أو الإهمال فى أساليب التربية الصحيحة.













وأشارت " عازر" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن هذا يعد عملية إجرامية فى المقام الأول ، ولابد من محاسبة الوالدين عليها ، مؤكدة على أن أمر الطفل في هذه الحالة يرجع إلي الدولة نفسها، ورعايتها للطفل أولا وأخيرًا تقع على عاتقها ، وذلك لضرورة النظر فى شأنه وحمايته من كافة صور الضرب والتعذيب التى يتعرض لها الطفل من قبل من يفترض أن يكونوا هم السند وأصحاب القلوب الرحيمة بالفطرة الربانية .









وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" ضرورة تطبيق القوانين، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومحاربة هذه الأمر من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق حملات للتوعية و وجودها فى القرى والنجوع، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية في التوعية بهذا الأمر.









جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية فى الهرم بلاغًا من جدة طفل يدعى "مصطفى" أفادت بتعرضه للتعذيب والضرب المبرح على يد والديه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.









وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة من ضبط الأم والأب وبرفقتهما الطفل، وبمواجهتهما اعترفا بتعذيبهما للطفل.









وتبين من التحريات الأولية تعرض الطفل منذ فترة للإكراه على شرب المخدرات على يد والده ووالدته وتصويره من خلال مقطع فيديو، ثم تعرضه للضرب المبرح والتعذيب من جديد.









وقال الطفل أمام فرق المباحث، إنه لا يريد العودة إلى والده ووالدته، وإنما أراد العيش مع جدته وهو ما جعلهما يقومان بتعذيبه وضربه بسبب رفضه العيش معهما.