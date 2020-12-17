بحوث الصحراء: تطهير الآبار الرومانية ساهم في تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار.. فيديو





وأضاف زغلول خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن هناك توقعات بسقوط الأمطار خلال 3 أشهر من فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة تسقط ونحن كمركز نجحنا في تجميع كميات كبيرة من تلك الأمطار.





وتابع رئيس مركز بحوث الصحراء: نجحنا في تجميع مياه الأمطار عن طريق إقامة خزانات وأيضا قمنا بعمليات استكشافية للآبار الرومانية والتى استعنا من خلالها بخبرات البدو في تلك المنطقة وقمنا بعمليات تطهير لها".





وأشار زغلول إلى أن الأبار الرومانية مساحتها كبيرة تصل إلى 3000 متر مكعب مياه.





وأكد محافظ مطروح السابق اللواء مجدى الغرابلى حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار واحتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها في خزانات عملاقة وآبار مع تطهيرها أول باول لاستخدامها فى رى الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات جميع الجهات المعنية كمركز بحوث الصحراء و مديريتي الزراعة والري ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة .

وأضاف المحافظ أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرنامج تحسين سبل العيش يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر روماني لحصاد مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى براني، ومركز السلوم بمناطق بق بق، وأبوزريبة، والرابية الغربية، والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية المواشي بتلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة لبدء تطهير 100 بئر روماني ضمن أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، حيث تم استلام 25 بئرا رومانيا منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز تنبأ بسقوط أمطار لأنها تساعد في تحقيق التنمية ببعض المناطق، مؤكدا أن معدل سقوط المطر وصل إلى 252 مللي في الساحل الشمالي الغربي.