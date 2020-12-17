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2198 متهما بالتنقيب.. إبراهيم عيسى: 788 قضية سرقة كهرباء بقيمة 61 مليون جنيه فى أسبوع

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:26 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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ندى رأفت
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إنه لا يجب أن نخجل من إذاعة ونشر جرائم وحوادث، فهى أمر طبيعى، ولكن لا بد أن نتلافاها، وهى أمر صحى بالنسبة لبعض المجتمعات.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، وزارة الداخلية تصدر بشكل دورى أرقاما عن الحوادث، وعلينا أن نعيد قراءة الحوادث من أجل الدراسة، فهناك جرائم تتعلق بالآثار، والتهرب من الضرائب، وسرقة الكهرباء.  

وتابع عيسى، لدينا جهات مسئولة فى مصر تذيع أرقاما، فالأرقام بدت فى فترة من الفترات سر قومى، ولكن الآن الحكومة تعلن بشفافية عن أرقامها، فهنا 2198 أشخاص نقبوا عن آثار فى أسبوع واحد فقط، فعلينا أن نتساءل "لماذا"، أصبح هناك قبول وإقبال على التنقيب على الآثار، فالسبب الأول هو الحكايات الشعبية والبحث عن "الكنز"، والسبب الثانى هو الثقافة الدينية، لأن هناك استباحة للآثار، والسبب الثالث هو "استباحة المال العام"، والسبب الأخير هو "امتلاك الأرض" ووضع اليد. 

 وأردف عيسى، الداخلية أصدرت تقريرا ظهر فيه أن هناك فى أسبوع واحد 1996 قضية تهرب ضريبى، وهذا معناه أن هناك خلل، إما فى القانون أو فى تطبيقه، لأنه حينما نقدم الموضوع على أساس أنه انجاز بضبط المخالفين، وتعظيم الإيرادات، ولكنه يعبر عن جوهر الحقيقى، فهناك قضايا خلافية كثيرة. 

وأشار عيسى، إلى أن الداخلية ضبطت حوالى 788 قضية سرقة كهرباء بقيمة 61 مليون جنيه، خلال أسبوع واحد، فهذا معناه وجود مشكلة، فى واحدة من أفضل ملفاتنا الحكومية الآن.
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