حبس عصابة سرقة المساكن في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين للتعرف على الوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير مفصل بذلك.





ونجح رجال الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن.





تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن ، مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة عرض من داخلها ).





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة سوهاج أمكن ضبطهم وبحوزتهم (عتلة حديدية).





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالعتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.





وأقروا بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.



