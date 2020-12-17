لبحث التعاون وعقد بروتوكول .. الملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية بالقاهرة في حقوق المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم الخميس الدكتورة Rym Abderrahmani ملحق التعاون العلمي والجامعي بالسفارة الفرنسية بمصر لبحث أوجه التعاون بين كلية الحقوق جامعة المنصورة والملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية، بحضور الدكتور وليد محمد الشناوى وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث.





تأتي الزيارة فى اطار خلق آفاق التعاون بين كلية الحقوق جامعة المنصورة والملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية بالقاهرة، وحرصا من كلية الحقوق جامعة المنصورة عن خلق آفاق تعاون علمي وثقافي مع الجامعات العالمية وكذلك مواكبة جميع التطورات العلمية في المجالات القانونية المختلفة مع بعض الجامعات الفرنسية.





تناول اللقاء أوجه التعاون بين الملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية وكلية الحقوق جامعة المنصورة وتم خلاله عرض جميع المنح الدراسية التي تقدمها الملحقية لطلاب مرحلة الليسانس؛ وكذلك تم عرض جميع المنح الدراسية لمرحلة الدراسات العليا للحصول علي درجة ( الماجستير والدكتوراة ) والمعروفة باسم منحة ( رفاعة الطهطاوي) المعلن عنها علي الموقع الإلكتروني للملحقية الثقافية الفرنسية بالقاهرة، وكذلك تم التشاور حول مدي إمكانية تقديم منح لإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه مشتركة بين بعض الجامعات الفرنسية والباحثين بحقوق المنصورة.





كما تناول اللقاء إمكانية عقد برتوكول تعاون مشترك بين شعبة اللغة الفرنسية بحقوق المنصورة وبعض الجامعات الفرنسية.



