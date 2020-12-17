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رياضة

الزمالك راحة غدا .. والسبت يعود للتدريبات استعدادا لدورى الأبطال

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:42 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره  بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم لأصحاب الأرض وتعادل مصطفى محمد للفريق الأبيض.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت استعدادا للقاء جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

التعادل رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع، في حين يقتنص بيراميدز أولى نقاطه في الدوري ليحتل المركز الثالث عشر.
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