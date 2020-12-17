بقذائف هاون.. استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور بـ سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن سقوط قذائف هاون على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور.





وقال المرصد السوري، اليوم الخميس، إن مجهولين أطلقوا عدة قذائف هاون على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور؛ وإثرها، رفعت القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة الاستنفار الأمني، ومشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل.





ولم يتحدث المرصد السوري، عن ورود معلومات بشأن وجود خسائر بشرية حتى الآن.





وفي سياق متصل، استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.