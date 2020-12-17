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برلمان

بعد واقعة أسوان.. 8 حالات تطيح بـ السارق للحبس مع الشغل وفقا للقانون

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:25 م
حبس وغرامة - ارشفية
حبس وغرامة - ارشفية
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حسن رضوان
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض إحدى السيدات لمحاولة سرقة بالإكراه في أسوان.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (عاطل مقيم بأسوان) وأمكن ضبطه وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن "مطواة" باستدعاء المواطنة تعرفت على المتهم وأنه مرتكب الواقعة . 


ويستعرض صدى البلد  الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل في ضوء المادة 317 من قانون العقوبات علي النحو الأتي :

 
1- السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
2- السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
3- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني. (الباب التاسع: فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
 
4- السرقات التي تحصل ليلًا.
 
5- السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
 
6-السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
7-  السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
 
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
 
 
ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
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