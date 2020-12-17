تنسيقية شباب الأحزاب: نقدم دورات تدريبية لأعضاء البرلمان الجدد

قال أحمد رمزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن كل حزب به ميزة تختلف عن الأخرى ولكن تنسيقية شباب الأحزاب تجمع معظم المميزات و الأفكار موضحًا أنه قبل دخول العمل السياسي كان يبحث عن الحزب الذى يتلك أفكاره ووجد ذلك فى تنسيقة شباب الأحزاب.





وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين خلال حواره ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن شباب التنسيقية يعملون على أرض الواقع ويقومون بطرح مبادرات لمساعدة المواطنين.





لفت إلى أن التنسيقة اطلاق مبادرة " الوعى أمان " في المحافظات وتم توزيع كمامات و كحلات و العمل على توعية المواطنين بخصوص فيروس كورونا.





وأشار إلى أن التنسيقية بها شباب متخصصين فى جميع المجالات سواء طبية أو هندسية أو علمية، وجميع المجالات.





وأوضح أن برلمان 2020 سيكون مختلفا عن أى برلمان سابق، والتنسيقة تقوم بعمل دورات تدريبة لأعضاء مجلس النواب و الشيوخ الجدد.



