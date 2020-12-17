مركز التنمية المستدامة بـ مطروح: كميات الأمطار لم تحدث منذ 36 عاما.. فيديو





وأضاف الأمير خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن كميات الأمطار هذا العام تجاوزت 200 مللي، مشيرا إلى أن الكميات المعتادة 140 مللي.





وتابع مدير بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه متوقع أن يستمر سقوط الأمطار حتى نهاية شهر مارس، مؤكدا أن هناك عددا من التجهيزات تتم من أجل الإستفادة من تخزين مياه الأمطار.





وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق ، حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار واحتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها في خزانات عملاقة وآبار مع تطهيرها أول باول لاستخدامها فى رى الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات جميع الجهات المعنية كمركز بحوث الصحراء و مديرتي الزراعة والري ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرنامج تحسين سبل العيش يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر روماني لحصاد مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى براني، ومركز السلوم بمناطق بق بق، وأبوزريبة، والرابية الغربية، والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية المواشي بتلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة لبدء تطهير 100 بئر روماني ضمن أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، حيث تم استلام 25 بئرا رومانيا منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.





ولفت الأمير إلى أن زراعات الشعير في الساحل الشمالي الغربي تتجاوز 200 ألف فدان وهذا العام متوقع أن يصل إلى 300 ألف فدان.

قال محمود الأمير مدير بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن كميات الأمطار التي سقطت حتى الآن تبشر بالخير، مؤكدا أن كميات الأمطار التي سقطت لم تأت منذ أكثر من 36 عاما.