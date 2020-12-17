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مرأة

بواسطة الكلاب.. دراسة تكشف عن مكان بالجسم يؤكد الإصابة بـ كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:22 م
دراسة تكشف عن مكان
دراسة تكشف عن مكان بالجسم يؤكد الإصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
قالت دراسة جديدة، حتى الآن كانت مسحات الأنف والفم الوسيلة الأكثر شيوعًا لاكتشاف فيروس كورونا COVID-19 ، ولكن هناك جزءا آخر من الجسم يمكنه تحديد ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا الجديد، وقد تتمكن الكلاب من شم COVID-19 في مكان آخر من جسم الإنسان.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في PLOS One ، يمكن للكلاب المدربة اكتشاف الفيروس التاجي لدى البشر عن طريق شم العرق من الإبط.

اشتملت الدراسة على 177 شخصًا ، 95 منهم كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا COVID-19 و 82 لم تظهر عليهم أعراض ولم تكن أي من الاختبارات إيجابية، وتم اختبار عرق تحت الإبط من قبل مجموعة من ستة كلاب مدربة، تم تدريب ثلاثة كلاب على شم المتفجرات، وتم تدريب اثنين على اكتشاف سرطان القولون، والآخر تم تدريبه على أنه كلب إنقاذ وبحث.

تم تدريب هذه الكلاب على اكتشاف COVID-19 عن طريق شم رائحة عرق مريض مصاب بفيروس COVID ثم طُلب منها بعد ذلك شم نفس الرائحة من مجموعة عشوائية من مرضى COVID-19 إيجابيين وسلبيين، من بين الكلاب الستة المدربة، تراوحت معدلات الدقة في شم COVID-19 بين 76 % إلى 100 %.

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بناءً على هذه النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن "استكشاف إمكانية استخدام اكتشاف حاسة الشم لدى الكلاب كأداة سريعة وموثوقة ورخيصة لفحص الأشخاص مسبقًا أو إجراء فحص سريع في ظروف معينة أمر مهم".
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