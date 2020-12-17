بواسطة الكلاب.. دراسة تكشف عن مكان بالجسم يؤكد الإصابة بـ كورونا

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في PLOS One ، يمكن للكلاب المدربة اكتشاف الفيروس التاجي لدى البشر عن طريق شم العرق من الإبط.

اشتملت الدراسة على 177 شخصًا ، 95 منهم كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا COVID-19 و 82 لم تظهر عليهم أعراض ولم تكن أي من الاختبارات إيجابية، وتم اختبار عرق تحت الإبط من قبل مجموعة من ستة كلاب مدربة، تم تدريب ثلاثة كلاب على شم المتفجرات، وتم تدريب اثنين على اكتشاف سرطان القولون، والآخر تم تدريبه على أنه كلب إنقاذ وبحث.





تم تدريب هذه الكلاب على اكتشاف COVID-19 عن طريق شم رائحة عرق مريض مصاب بفيروس COVID ثم طُلب منها بعد ذلك شم نفس الرائحة من مجموعة عشوائية من مرضى COVID-19 إيجابيين وسلبيين، من بين الكلاب الستة المدربة، تراوحت معدلات الدقة في شم COVID-19 بين 76 % إلى 100 %.