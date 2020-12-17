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برلماني: وعود حزب الشعب الجمهوري للمواطنين ستنفذ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:19 م
النائب نشأت فؤاد
النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب
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البهي عمرو
قال النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينتمى لأى حزب، ولذلك كل حزب يسعى لأثبات نفسه ويعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي"  المذاع على قناة دي ام سي، أن  حزب الشعب الجمهوري يحتل المركز الثاني كنسبة مشاركة بالبرلمان بعد حزب مستقبل وطن.

ولفت إلى أن  حزب الشعب الجمهوري يهتم بمشكلات الشباب ويعمل على توفير فرص عمل، ويتحرك فى الشارع للاستماع للمواطنين.

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري به 21 نائبة بمجلس النواب من أصل 50 عضوًا، وهذا يؤكدًا أن برلمان 2020 به تجديد دماء وبه جميع الفئات.

وأوضح أن وعود حزب الشعب الجمهوري للمواطنين ستنفذ، مشيرًا أن هناك جدولا زمنيا لكل وعد وأكد أن الأحزاب فى الفترة المقبلة سترتفع ولن تقل.
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