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حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين في القاهرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:51 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة سرقة متعلقات المواطنين بالشروق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين للتعرف على الوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير مفصل بذلك، وسرعة ضبط واحضار المتهم الثالث الهارب.

ونجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة سرقة متعلقات المواطنين بالشروق.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم الشروق مفادها قيام 3 عاطلين مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابى تخصص بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط الشرطة باستخدام سيارة ميكروباص.

وبجمع المعلومات تم ضبط 2 منهم وبحوزتهما مسحوق هيروين 5 جرام ، 2 سلاح ابيض مطواه و2 هاتف محمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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