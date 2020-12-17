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رياضة

سلة الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك ويهزمه 91-68 في دوري المرتبط

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:33 م
الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك
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عبدالله هشام
حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي رجال الفوز على منافسه الزمالك بنتيجة 91-68 في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار المباراة الأولى لدور الـ8 لدوري المرتبط.

وكانت الفترة الأولى انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 21-13 واستمر التقدم في الفترة الثانية لصالح القلعة البيضاء بنتيجة 36-29.

وفي الفترة الثالث نجح لاعبو الأهلي في عمل ريمونتادا قوية في النتيجة لتصبح 60 مقابل 52 للزمالك . 

وكان الأهلي دعم صفوفه بخمسة لاعبين، على رأسهم عمرو الجندي وعمر طارق نجمي الجزيرة، وأحمد مهيب من سبورتنج، وأحمد حمدي قادمًا من إحدى الجامعات الأمريكية، ومحمد مصطفى عبدالمجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف نادي مصر للتأمين.

وشهدت الجولة ذاتها أمس الأربعاء، فوز الجزيرة على الاتحاد بنتيجة 69 - 59، وسبورتنج على مصر للتأمين 62 - 44، وطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 86 - 73.

وتذاع المباراة بين الاهلي والزمالك حاليا عبر فضائية "أون تايم سبورت 2".

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية؛ من أجل مزيد من التركيز وإعداد اللاعبين؛ في ظل أهمية المنافسة على الفوز بلقب البطولة.
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