برلماني: التزام مصر بأمن الخليج العربي يعكس مسؤوليتها العربية الكبرى

أكد معتز محمود عضو مجلس النواب، أهمية لقاء القمة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات الملسحة بدولة الإمارات العربية واصفا إياه باللقاء الهام بين الزعيمين.





وأشار محمود في بيان، اليوم، الى أهمية اللقاءات التي بحثتها القمة بين السيسي وبن زايد، وفي مقدمتها الملفات الإقليمية البارزة في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث عكست النقاشات تفاهما وتطابقا في المواقف بين الدولتين.





وقال معتز محمود، إن القمة شهدت ايضا الإعلان عن انضمام دولة الامارات العربية الشقيقة، لمنتدى غاز المتوسط كمراقب بجانب الأعضاء المؤسسين وهى خطوة هامة ولافتة.

واضاف محمود ان القمة المصرية الإماراتية بحثت التهديدات الخارجية لأمن المنطقة على وجه العموم والتهديدات الخارجية لمنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، قائلا: إعلان مصر التزامها بأمن الخليج باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري يعكس مسؤولية عربية كبرى تتحملها مصر.





وشدد عضو مجلس النواب على أن التحالف الاستراتيجي بين مصر والامارات تحالف مثمر في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ويعزز وحدة الصف العربي أمام المخاطر الخارجية.