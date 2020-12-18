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تعليم

ائتلاف معا نستطيع يطالب التعليم برفع المواد غير المضافة للمجموع من جداول امتحانات طلاب المدارس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أصدر ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عددا من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، بيانا إعلاميا ناشد خلاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  برفع المواد غير المضافة للمجموع، من جداول امتحانات طلاب المدارس، على أن يتم امتحان هذه المواد في المنزل عن طريق بوكليت يتم توزيعه على الطلبة.


وقال ائتلاف معا نستطيع، إن هذه المواد ليس لها كتب أو مناهج يتم تدريسها داخل المدارس، وأيضًا لا يتم شرح هذه المواد على القنوات التعليمية أو المنصات التعليمية الالكترونية سواء المجانية أو غير المجانية.

وذكر ائتلاف معا نستطيع في بيانه أن نفس الأزمة موجودة أيضا فيما يخص القصص المقررة في مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية، حيث أكد الائتلاف أنه لا يتم تسليم هذه القصص إلى الطلبة ولا يتم شرحها داخل المدارس ولا على المنصات التعليمية والقنوات التعليمية، فكيف يتم إمتحان أولادنا في مناهج لم يتسلموا كتبها تسليم كتب لهم فيها ولا يتم شرحها بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.

وأوضح ائتلاف معا نسطيع أنه لذلك يرجو من وزير التربية والتعليم بأن يتم توزيع بوكليت على الطلبة في المواد غير المضافة للمجموع ليتم الاكتفاء بحلها في المنزل.

وبالنسبة لقصة اللغة العربية والتربية الإسلامية، أكد ائتلاف معا نستطيع أنه يرجو التعامل معهما بالمثل، بحيث لا يأتي منهما اسئلة في الإمتحان لطلاب المدارس، نظرًا لعدم تسلم الطلبة القصة وعدم شرحها في أي وسيلة من الوسائل التعليمية المتاحة للطلبة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تكون إجازة نصف العام الدراسي يوم 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وكذلك امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
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