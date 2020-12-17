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البحوث التطبيقية: المحاصيل لا تعتمد على الكيماويات خلال الزراعة بمياه الأمطار.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:47 م
محمد سالم مدير مركز
محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية
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محمود محسن
أكد محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية أن دورهم الأساسي يتلخص في مرحلة التنبؤ بسقوط الأمطار والكميات التي ستسقط، مؤكدا ان الوحدات البحثية بعد سقوط الأمطار يتلخص دورها الأساسي في كيفية إستغلال مياه الأمطار التي سقطت.

وأضاف سالم خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن إستغلال مياه الأمطار يكون في الزراعة سواء في محاصيل الفاكهة والزيتون، ولا يتم إستخدام الكيماويات خلال تلك الزراعة.

وأكد محافظ مطروح السابق اللواء مجدى الغرابلى حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار واحتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها في خزانات عملاقة وآبار مع تطهيرها أولا باول لاستخدامها فى رى الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات جميع الجهات المعنية كمركز بحوث الصحراء و مديرتي الزراعة والري ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة .

وأضاف المحافظ أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرنامج تحسين سبل العيش يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر روماني لحصاد مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى براني، ومركز السلوم بمناطق بق بق، وأبوزريبة، والرابية الغربية، والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية المواشي بتلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة لبدء تطهير 100 بئر روماني ضمن أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، حيث تم استلام 25 بئرا رومانيا منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.
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