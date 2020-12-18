جامعة حلوان تنظم مسابقة لحفظة القرآن الكريم.. تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة المختلفة ويأتى هذا ضمن النشاط الثقافى للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب.





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وتقام المسابقة مع بداية الأسبوع القادم فى يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020.





وقامت الجامعة بتقسيم الطلاب على حسب عدد أجزاء الحفظ وخصصت الكلية يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الطلاب الحافظين 5 أجزاء ، ويوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الطلاب الحافظين عشرة أجزاء، ويوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الطلاب الحافظين نصف القرآن الكريم، ويوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الطلاب الحافظين القران الكريم كاملا.





وأشارت الجامعة أن على الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التوجه الى المبنى الإداري بالجامعة بالدور الرابع، وشددت الجامعة على الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء التقديم فى المسابقة.





وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.









جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.









وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.







