وزير الاتصالات: قطعنا خطوات هائلة نحو التحول الرقمي .. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقطع خطوات هائلة في طريقها نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن العديد من المدن أصبحت تسير على نفس النهج.





وأشار عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبراليوم " المذاع على فضائية ON، إلى أن مصر طرحت قضية هامة اليوم، وهي اتخاذ موقف عربي واحد تجاه أخلاقيات الأبحاث في مجال القطاع الصناعي، ويُطرح في المنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الملف .





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن تم الاتفاق على تفعيل لجنة عمل، كانت قد شُكلت بالفعل برئاسة مصر هذا العام ، ولكن لم تبدأ في عملها نظرًا للظروف الخاصة التي كانت تمر بها مصر والعالم كله من جائحة كورونا.





وأضاف طلعت، أنه تم الاتفاق على ان تبدأ هذه اللجنة عملها من خلال الاجتماعات المشتركة حتى تُقدم العمل لمجلس وزراء اتحاد العرب، حتي يقوم المجلس باتخاذ القرارات بشأن الاستراتيجية الموحدة للقطاع الصناعي الخاص بالدول العربية.





ولفت إلى أن آخر خطوات تمت في مشروع مصر الرقمية، إطلاق منصة مصر الرقمية ، ولكن يشكل تجريبي ، حيث تحتوي على حوالي 35 خدمة، وذلك بالتعاون مع الوزرارت المعنية المقدمة لهذه الخدمات ، بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والتموين، بالإضافة إلى النيابة العامة .





وأردف أنه يمكن للمواطنين الآن الحصول على خدمات التموين ، وخدمات تجديد رخص السيارات والقيادة ، وخدمات التوثيق ورفع الدعوى عن بُعد ، من خلال الذهاب إلى المنصة الرقمية ، أي الجهة المُقدمة للخدمة .