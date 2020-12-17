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أخبار العالم

بوتين يكشف سبب استعلاء وزيرة الدفاع الألماني في التعامل مع روسيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوتين
بوتين
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على صالح
يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريح وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور بشأن التعامل مع روسيا من موقع القوة هو وسيلة "لإظهار مدى قوتها"، مؤكدا أن هذا لا معنى له.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بيان وزيرة الدفاع الألماني مناسبًا، قال بوتين "بالطبع لا"، وأوضح الرئيس الروسي أن "السيدة أصبحت وزيرة للدفاع، وهي تريد أن تظهر مدى قوتها، وفي هذه الحالة كررت العبارة المبتذلة المتعبة التي كررتها العديد من دول الناتو.

وصرح بوتين أن هذا "يأتي بنتائج عكسية بالنسبة للعلاقات الحكومية الدولية، وفوق ذلك لا معنى له من وجهة نظر سياسة الدفاع". 

وشدد الرئيس الروسي قائلا: "لأننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على الجيش الروسي اليوم"، وأضاف أنه لا ينبغي إعطاء مثل هذه التصريحات أهمية خاصة، لست متأكدًا من أنها سعيدة بهذا البيان بنفسها، مثل السياسيين المسؤولين الآخرين في جمهورية ألمانيا الفيدرالية. 

قال بوتين إن هذه مجرد كليشيهات تقليدية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور خلال كلمة ألقتها أمام البوندستاج إن ألمانيا يجب أن تواصل إقامة حوار حول نزع السلاح مع روسيا "من موقع القوة"، مشيرة إلى أن "هذا كان دائمًا موقفًا جيدًا للسياسة الخارجية الألمانية، يجب أن تظل كذلك في المستقبل.
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