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حوادث

حبس عصابة لاتهام أعضائها بسرقة المساكن في القاهرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، للتوصل للوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وبذلت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة جهودا كبيرة فى كشف العديد من بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط 3 أشخاص اثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، بحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، واعترفوا بارتكاب عدد (3) حوادث، وتم بإرشادهم ضبط  كافة المسروقات المستولى عليها.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.
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