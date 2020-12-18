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حوادث

حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة مواطن بالمغافلة في النزهة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سيدتين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته بأسلوب "المغافلة" بمنطقة النزهة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمتين واعداد تقرير مفصل بذلك، للتوصل للوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وبذلت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة جهودا كبيرة فى كشف العديد من بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها ، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

أسفرت تلك الجهود عن ضبط سيدتين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما مغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته بأسلوب "المغافلة".

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
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