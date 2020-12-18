حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة مواطن بالمغافلة في النزهة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدتين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته بأسلوب "المغافلة" بمنطقة النزهة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمتين واعداد تقرير مفصل بذلك، للتوصل للوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وبذلت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة جهودا كبيرة فى كشف العديد من بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها ، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .





أسفرت تلك الجهود عن ضبط سيدتين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما مغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته بأسلوب "المغافلة".



