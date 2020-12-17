بحوث الصحراء : تم اكتشاف 4000 بئر روماني بالساحل الشمالي الغربي.. فيديو





وأضاف زغلول خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المركز تنبأ بسقوط أمطار لأنها تساعد في تحقيق التنمية ببعض المناطق، مؤكدا أن معدل سقوط المطر وصل إلى 252 مللي في الساحل الشمالي الغربي.









وتابع رئيس مركز بحوث الصحراء: الأبار الرومانية مساحتها كبيرة تصل إلى 3000 متر مكعب مياه مؤكدا أنه تم العمل على تطهير الآبار الرومانية وحفرها وتم الوصول إلى 4000 بئر حتى الآن بالساحل الشمالي الغربي ويكفي 30% من احتياجات المحافظة.









وأكمل: نجحنا في تجميع مياه الأمطار عن طريق إقامة خزانات وأيضا قمنا بعمليات استكشافية للآبار الرومانية والتى استعنا من خلالها بخبرات البدو في تلك المنطقة وقمنا بعمليات تطهير لها".







