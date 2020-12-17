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برلمان

المرأة تحصد 26%.. نسبة الأحزاب تتفوق على نسبة المستقلين ببرلمان 2021

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية عن خريطة جديدة للقوى السياسية تحت قبة مجلس النواب، حيث أصبح حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية وتصدرت أحزاب أخرى المشهد مثل حزب الشعب الجمهوري وظل  حزب الوفد في المركز  الثالث ويليه حزب حماة الوطن ثم مصر الحديثة 
وبمقارنة عدد المستقلين بالمجلس الحالي نجد أنه تراجع تمثيل المستقلين مقارنة بالمجالس الماضية بشكل عام والمجلس الأخير بوجه خاص وحصلت المرأة لأول مرة على 26 % من المقاعد بخلاف التمثيل الشبابي غير المسبوق.


وحصل حزب مستقبل وطن 315 مقعدا  بنسبة 53  % بينما حصد الشعب الجمهوري ما يقرب من 50 مقعدا  بنسبة 8.38 % و حصل الوفد على  25مقعدا بنسبة 4.19 % و حماة الوطن على 23 مقعدا بنسبة 3.85 % و مصر الحديثة  11 مقدا بنسبة 1.84 % و الإصلاح والتنمية 9 مقاعد اي 1.51 % و حصل المصري الديمقراطي  7 مقاعد بنسبة 1.17 %.

كما حصل حزب الحرية  على 7 مقاعد بنسبة 1.17 % و المؤتمر 8 مقاعد بنسبة 1.34 % و النور السلفي على  7 مقاعد بنسبة 1.17 % و التجمع 6 مقاعد بنسبة 1.006 % بالاضافة الى مقعدان لكل من العدل وإرادة جيل. 

ويأتي هذا في الوقت الذي حصل فيه المستقلون على   93 مقعدا بنسبة 15.60 % و هي النسبة التي تقل عن عدد ممثلي المستقلين في البرلمانات السابقة.

تستعد الأمانة العامة للبرلمان لاستخراج كارنيهات  العضوية تجري المشاورات حول  تشكيلات اللجان النوعية وهيئات المكاتب بين من يستطلع الآراء لخوض انتخابات اللجان النوعية وبين من يسعى للتنسيق في إطار المعركة الانتخابية.

ويناقش البرلمان القادم التشريعات التي لم ينجزها القانون الحالي مثل قانون المحليات والجدير بالذكر أن المجلس أصدر المجلس   891 خلال 372 جلسة  وناقش عدد (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.

وخلال دور الانعقاد الأول بلغ إجمالي القوانين ٨٢ قانون  بواقع ١٢٢٦ مادة  و بلغ اجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانون بواقع 2354 مادة  انا دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين 197 قانون بواقع 2757 مادة  ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع 156
قانون بواقع 1701 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة و يكون عدد اجمالي القوانين 891 بواقع 10556.

و بلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول ٢٧ و خلال  الدور الثاني 65 و خلال الدور الثالث 66 و خلال الدور الرابع 65 و خلال الدورين الخامس والسادس ٨٥ و بينما كان الاجمالي 308  ووصل  عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96 و خلال الدور الثاني 68 و خلال الدور الثالث 71 جلسة و خلال الدور الرابع 72 و خلال الدورين الخامس والسادس 65 ووصل الاجمالي الى 372 جلسة.

حرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته ٩ يناير على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية و بلغت اجمالي  البيانات العاجلة 1278 و طلبات الإحاطة 6008 و الاسئلة 4133  و الاقتراحات برغبة 3188 و طلبات المناقشة العامة 200 و خلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة 324 و الاسئلة 472 و الاقتراحات برغبة 119 و طلبات المناقشة العامة 8 و خلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة (498) بالاضافة الي  (855) نوقشت باللجان و الاسئلة 1024 و الاقتراحات برغبة وصلت 634 و طلبات المناقشة العامة 26.

و خلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303 و طلبات الإحاطة بلغت  385 بالاضافة الو  390 نوقشت باللجان و الاسئلة 1090 و الاقتراحات برغبة 839 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الرابع وصلت عدد البيانات العاجلة 347 و طلبات الإحاطة (388) بالاضافة  (1312) نوقشت باللجان و الاسئلة 901 و الاقتراحات برغبة 793 و طلبات المناقشة العامة 54.

و خلال الدورين الخامس والسادس بلغت عدد البيانات العاجلة 156 و طلبات الإحاطة 326 بالاضافة  1530 نوقشت باللجان و الاسئلة 646 و الاقتراحات برغبة803 و طلبات المناقشة العامة 92.
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