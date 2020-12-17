انتحار شاب بتناول "حبة الغلة" في الغربية

أقدم شاب بقرية كفر خضر بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، على الانتحار بتناوله قرص كيماوي سام "حبة الغلة" ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.









تلقى اللواء مدحت هاني، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شاب في حالة إعياء شديدة، ومصابا بحالة تسمم فسفوري، ادعاء تناول "حبة الغلة" وتوفي بعد ذلك متأثرا بها.





انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وبالفحص تبين وفاة "أ. أ. م.، في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية كفر خضر بدائرة مركز طنطا.



