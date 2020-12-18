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حوادث

حبس شخصين لسرقة مبلغ مالي من أجنبي في القاهرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) بأسلوب "انتحال الصفة "

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، للتوصل للوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكان قد حققت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة جهودا كبيرة فى كشف العديد من بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها ، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) بأسلوب "انتحال الصفة ".

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق التى اصدرت قرارها المتقدم .
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