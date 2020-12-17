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والدة محمد عبد الوهاب عن زيارة لاعبي الأهلي لها: لمسة وفاء النادي لأبنائه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشفت الحاجة نجاة والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي، كواليس زيارة لاعبي النادي الأهلي لها .

وقالت نجاة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لمسة وفاء وعراقة النادي تجاه لاعبيه ".

وأضافت نجاة: " نتوقع كل خير من النادي الأهلي وجماهيره،  ومجلس إدارة النادي الأهلي في تواصل مستمر معي منذ وفاة محمد عبد الوهاب ".

وزار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، بصحبة الثلاثي "محمد الشناوي، سعد سمير، أيمن أشرف"- نيابة عن فريق الكرة الأول، أسرة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، في منزلهم بمركز سنورس بالفيوم.

وجاءت الزيارة؛ للاطمئنان على أسرة الراحل محمد عبد الوهاب، وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لها، في إطار الأسرة الواحدة التي تربط جميع أبناء نادي القرن.

من جهته، نقل سيد عبد الحفيظ إلى والدة "عبد الوهاب" تحية محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع لاعبي الفريق، مؤكدًا لها أن عبد الوهاب واحد من أبناء الأهلي، وسيظل اسمه محفورًا في قلوبهم، مشيرًا إلى أن سيرته الطيبة ستظل عالقة في نفوسهم، نظرًا لما قدمه الراحل للنادي الأهلي وجماهيره.

وعبر ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف عن سعادتهم بزيارة أسرة الراحل عبد الوهاب، مؤكدين أنه واحد من جنود الأهلي المخلصين، الذين سيظل اسمهم في مكانة فريدة لدى جماهير النادي في كل مكان، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من أسرته اليوم، في ظل العلاقات القوية التي تربط كل من ينتمي اسمه إلى نادي القرن بمختلف الأجيال.
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