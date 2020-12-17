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محافظات

بدءًا من الأحد.. الجيزة تقرر تخفيض العاملين لـ 50% لمواجهة كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بما لا يقل عن 50%..
بما لا يقل عن 50%.. الجيزة تقرر تخفيض العاملين للتصدي لفيروس
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محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة عن اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة لتخفيض العاملين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة فيروس كورونا.


وأصدرت محافظة الجيزة في كتاب دوري رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٢٠، للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، ينص على: تقسيم للعاملين بنسبة لا تقل عن ٥٠% بالتناوب، باستثناء العاملين بالإدارات الميدانية والتي تشمل الإشغالات والإدارات الهندسية، والمتابعة الميدانية، والأمن والعمليات والمواقف والساحات والنظافة.

وركز القرار على التواجد اليومي للعمل لجميع رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم ومديري الإدارات.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه يتم تطبيق هذا القرار  اعتبارا من يوم الأحد المقبل ٢٠ ديسمبر.
بدءًا من الأحد.. الجيزة تقرر تخفيض العاملين لـ 50% لمواجهة كورونا
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