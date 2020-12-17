فضل الله: حذرت من عدم إجراء انتخابات للجبلاية وخطاب الفيفا "متوقع"

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضي الدولي على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم الذي وصل لاتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية اليوم والذى يتضمن إنهاء عمل اللجنة التي تدير الاتحاد وتعيين عناصر جديدة يتم الإعلان عنها لاحقا.





وأكد الدكتور محمد فضل الله على أنه سبق وتحدث عن الملف الذي يتعلق بتعيين الفيفا للجنة الخماسية مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى حدد لها مهام معينة من ضمنها صياغة الأنظمة الخاصة بالجبلاية وموافقة الجمعية العمومية عليها وإجراء الانتخابات وبالتالى إذا لم يتم ذلك فالفيفا سيكون أمام خيارين: إما أن يمد للجنة لحين إجراء الانتخابات، أو إنهاء عمل اللجنة ويلزم من يأتى بعدها سواء كان المدير التنفيذى أو إذا قرر تعيين لجنة أخرى، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة زمنية قصيرة مؤكدا أن قضية الفيفا ليست فى تأجيل الجمعيات العمومية أو ليست فى وجود جائحة أو أى ظرف يمنع الانعقاد لأن قضيتها الأساسية هى أن يكون هناك مجلس منتخب.





وأكمل " وإذا افترضنا أنه إذا كان الاتحاد المصرى يمتلك مجلسا منتخبا، فسيكون من الطبيعي فى هذه الحالة أن يوافق الفيفا على تأجيل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لحين الانتهاء من الجائحة أو حين الانتهاء من الدورة الأولمبية المقرر لها 2021 وهو مالم يتوافر فى اللجنة المعينة الحالية التى تم توجيه الشكر لها" .





وأوضح فضل الله " الفيفا يحدد لجانا معينة لمدة بسيطة لأهداف محددة ولكن ما تم مع لجنة الجناينى هو استثناء خاصة أنه تم تعيينها منذ شهر أغسطس 2019 يعني أكثر من سنة وأربعة أشهر وهي مدة استثنائية ولن يستطيع الفيفا أن يصبر أكثر من ذلك لأن قضيته الأساسية أصبحت هى أن يكون هناك اتحادا منتخبا يدير الكرة المصرية وهذا ما قلناه من قبل" .





وشدد فضل الله على أنه سبق وأكد على ضرورة مراعاة قيمة كرة القدم المصرية وقيمة الدولة ككل حينما نتعامل مع المنظمات الدولية حتى لا يفرض علينا أي أوضاع من الخارج.





ولفت فضل الله إلى أن المدة القانونية لمجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري لكرة القدم تنتهى فى 2020 ولا بد من اقامة انتخابات وفقا لإجراءات احترازية لمدة 4 سنوات مقبلة ، إلا إذا تغاضى الإتحاد الدولي وقال انه من الممكن مد عمل اللجنة إلى انتهاء الدورة الأولمبية .





واختتم " فى النهاية وضعنا أنفسنا أمام قرار مفروض علينا وليس من اختيارنا خاصة أننا قمنا بتصدير الأزمة للفيفا وأصبح علينا الالتزام بما تقرره الفيفا وليس بما نقرره نحن" .





وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مقدمًا لهم الشكر على الفترة التي قضوها في أروقة الجبلاية، وقرر الفيفا تعيين لجنة ثلاثية جديدة فى خطاب جاء نصه..





إلى رئيس اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم:





بالإشارة إلى خطابنا يوم ٣٠ نوفمبر الماضي والذي أخطرنا كم فيه بقرار مكتب كونجرس فيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى ٣١ يناير ٢٠٢١ مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى ٣ أعضاء.





مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة.





وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين ٣ أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير.. نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه.