عبدالله المغازي: الإمارات أول دولة حاربت وتصدت لجماعة الإخوان

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن الإمارات هي أول دولة حاربت وتصدت بكل قوة لجماعة الإخوان الإرهابية، لأنها جماعات مفرقة للشعوب وتسعى للتخريب للسيطرة على المنطقة.





وأضاف عبدالله المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحسم مع جماعه الإخوان الإرهابية، لافتا أن تهاون الرئيس الراحل محمد أنور السادات في التعامل مع الجماعات المتطرفة والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية أدى إلى اغتياله.





وتابع أستاذ القانون الدستوري، العلاقات المصرية الإماراتية السعودية تساهم في حالة الاتزان التي تشهدها الشرق الأوسط، لافتا أن دويلة قطر لن تغير استراتيجيتها في التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية.





وأكد أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، أن مصر و الإمارات و السعودية هم رمانه الميزان في المنطقة، ولولا اتحادهم لنفرط العقد العربي وأن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مهمة للغاية وفي منتهى الخطورة وتتعلق بخريطة جديدة سوف ترسم واتخاذ قرارات ستتضح خلال الأيام القادمة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، اتحاد الأشقاء العرب في هذا التوقيت يمثل أهمية كبيرة ورسالة للعالم في ظل اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وتطبيع المغرب مع إسرائيل.









