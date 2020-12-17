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باحث فى شئون الإرهاب : 71 % من نسبة العمليات الإرهابية فى العالم قامت بها داعش

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:29 م
داعش
داعش
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عبد الخالق صلاح
قال أحمد كامل بحيرى الباحث فى مركز الأهرامات للدراسات الإستراتجية، إن هناك مركزا فى لندن يصدر مؤشرا عالميا متعلقا بالإرهاب بشكل سنوى، ويتعلق بالتنظيمات الإرهابية، ولكن الأساسيين فى هذا المؤشر، هما القاعدة وداعش ومسارات تحركاتهم فى العالم، وهذا المؤشر له منهجية، فيعتمد على البيانات الرسمية عن العمليات الإرهابية، ومع ذلك هناك مشاكل فى الإحصاء الرقمى بالنسبة لهذا المؤشر.

وأضاف بحيرى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، الإقليم الذى تقع فيه مصر يبدأ من موريتانيا وحتى أفغانستان وإيران وتركيا، وذلك فيما يتعلق بالإرهاب، ومن المفاجئ بالنسبة لى أن داعش استحوذ على 71 % من نسبة العمليات فى العالم فى عالم 2020.

وتابع، ففى العراق، داعش أعلن عن الأسبوع الماضى عملياته فى 4 شهور فقط، قام بـ 452 عملية إرهابية، أسفرت عن 494 قتيلا وضحية، وهذا العدد يقترب من سقوط الموصل ، وهذه العمليات ضد أماكن دينية، وفى غرب أفريقيا، تضاعفت العمليات الإرهابية وقت كورونا.

وأردف، بوكو حرام، تحولت إلى جماعة داعش، فهو تنظيم قاعدى الفكر، ولم يتم إثبات انتمائه للقاعدة، ولكنه انضم إلى داعش، ما عدا مجموعة انضمت إلى تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، وشكلوا تحالفا كبيرا هو الأقوى الآن، وأفريقيا رقم واحد احتضانا لداعش وهى المفاجأة الكبيرة لعام 2020.

واستطرد، للقاعدة 3 أماكن كبرى فى الصومال والساحل وأجزاء من أفريقيا، وهناك حروب بين داعش والقاعدة، على النفوذ فى المنطقة.
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