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حوادث

حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة نقل في عابدين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عنصر اجرامي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته فرد خرطوش. 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك، للتوصل للوقائع التى ارتكبها من قبل.

وبذلت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة جهودا كبيرة فى كشف العديد من بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها ، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

أسفرت تلك الجهود عن ضبط عنصر إجرامى له "معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مفتاح مصطنع فى عابدين.

واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" بقصد ومساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأقر بارتكاب عدد  2 حادث سرقة سيارة.
تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق التى اصدرت قرارها المتقدم .
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