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سيارات

هينيسي الأمريكية تطور سيارة سباق بقوة 1800 حصان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت شركة السيارات الأمريكية هينيسي الستار عن معلومات أحدث سيارات السباق التي طورتها باسم فينوم إف 5 ، ووفقا لموقع موتور تريد المتخصص في موضوعات السيارات، فإن المواصفات الأساسية للسيارة ستجعلها مذهلة.

وتعتزم الشركة إنتاج 24 سيارة فقط من هذا الطراز منها 12 سيارة للسوق الأمريكية، 12 سيارة لباقي أنحاء العالم، ويصل سعر الواحدة منها إلى 2.1 مليون دولار إلى جانبي الضرائب التي يتم احتسابها على أساس السعر الأصلي للسيارة وهو 1.6 مليون دولار.


كما تستمد السيارة قوتها من محرك توربيني مزدوج سعة 6.6 لتر، وبه 8 صمامات ينتج قوة تبلغ 1717  حصان، وعزم شدته 1192 رطل لكل قدم مكعب عند العمل بسرعة 8000 لفة في الدقيقة.


وأكدت الشركة أن السيارة ستحقق أداء مذهلا، حيث تستطيع الوصول إلى سرعة 124 ميلا في الساعة، وذلك خلال 4.7 ثانية فقط، وستصل إلى 186 ميلا في الساعة، وذلك خلال 8.4 ثانية إلى 248 ميلا في الساعة خلال 15.5 ثانية من انطلاقها.


ووفقا لما نشرته موقع موتور تريند فإن هذه الأرقام تبدو مجنونة على الورق، ولا يمكن الوصول إليها في الواقع، ولكن هينيسي لديها صيغة أخرى، حيق في عام 2014 قدمت الشركة أول سيارة سباق من إنتاجها وكانت فينوم جي تي، والتي بلغت سرعتها 270.49 ميلا في الساعة، وقالت عنها في الشركة، إنها تعتبر أسرع سيارة في العالم.
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