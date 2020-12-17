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برلمان

برلماني: اختراق ملف العشوائيات إنجاز يحسب للرئيس السيسي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:32 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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يوسف سامح
أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوطن يولي أهمية بالغة للقضاء على العشوائيات وإعادة تسكين أهلها في أماكن حضارية وآدمية في العديد من المناطق وفي شتى المحافظات.


وأضاف المغازي في بيان له اليوم، أن مشروعي الأسمرات وبشائر الخير نموذجان يكشفان مدى الدلالة على الرغبة في قهر العشوائيات والقضاء عليها تماما باعتبارها مناطق موبوءة بالجريمة والفساد وغياب القانون.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، واهالينا (2)، ورضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر  من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وهو ما تكشف على هامش اجتماع رئيس الوزراء، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وأشار المغازي إلى أن اختراق ملف العشوائيات كان ولا يزال أحد القرارات الهامة في حكم الرئيس السيسي، لأنها وفرت آلاف الوحدات السكنية وأنقذت حياة آلاف الأسر واستعادت حق الدولة من القاطنين في هذه الأماكن والتي كان يستحيل دخول بعضها بسبب البلطجة والانفلات.
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