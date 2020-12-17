برلماني: اختراق ملف العشوائيات إنجاز يحسب للرئيس السيسي

أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوطن يولي أهمية بالغة للقضاء على العشوائيات وإعادة تسكين أهلها في أماكن حضارية وآدمية في العديد من المناطق وفي شتى المحافظات.









وأضاف المغازي في بيان له اليوم، أن مشروعي الأسمرات وبشائر الخير نموذجان يكشفان مدى الدلالة على الرغبة في قهر العشوائيات والقضاء عليها تماما باعتبارها مناطق موبوءة بالجريمة والفساد وغياب القانون.









وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، واهالينا (2)، ورضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وهو ما تكشف على هامش اجتماع رئيس الوزراء، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.







