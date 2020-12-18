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حوادث

بأسلوب النشل.. حبس عنصر إجرامي لسرقته هواتف محمولة بالجمالية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:01 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عنصر إجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس"بدائرة قسم شرطة الجمالية

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، للتوصل للوقائع التى ارتكبها من قبل.

وكان قد حققت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة جهودا كبيرة فى كشف العديد من بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
 
حيث تم ضبط عنصر إجرامى له "معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس"بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعثر بحوزة المتهم عدد 3 قطع سلاح أبيض "شفرة موس" ، واعترف بارتكاب عدد  4 حوادث سرقة بذات الأسلوب. 

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم .
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