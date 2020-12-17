أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن البلاد شهدت اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الاستقرار مستمر حتى منتصف الأسبوع.
ولفت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة بين 19 لـ 21، وخلال فترات الليل ستكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.
وأشار إلى أن بداية فصل الشتاء ستكون من يوم 21 من الشهر الحالي، وفرص سقوط الأمطار غد خفيفة وفى مناطق متفرقة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة جديدة من حالة عدم الاستقرار في الطقس تشهدها الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الجمعة، حتى الأربعاء المقبل، ويستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة مع وجود شبورة مائية كثيفة على مناطق مختلفة بالبلاد، وتكون هى الظاهرة الأكثر تأثيرًا على مدار الفترة القادمة.
الجمعة 18 ديسمبر
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة
- شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ومن السبت القادم وحتى الثلاثاء، تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد ويبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء 23 ديسمبر
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
ويكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.