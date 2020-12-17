أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن البلاد شهدت اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الاستقرار مستمر حتى منتصف الأسبوع.





ولفت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة بين 19 لـ 21، وخلال فترات الليل ستكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.





وأشار إلى أن بداية فصل الشتاء ستكون من يوم 21 من الشهر الحالي، وفرص سقوط الأمطار غد خفيفة وفى مناطق متفرقة.



