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مرأة

بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة شيرى عادل تريند مؤشر موقع جوجل بعد ان حلت ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" من تقديم مصطفى الآغا، برفقة الفنان وليد توفيق.

وشارك توفيق مع شيري الرقص على أنغام أغنيته، ليمازحهما الآغا، ويسأله توفيق لماذا لم يرقص هو الآخر.

وتتميز الفنانة شيري عادل بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائمًا بلقطات جريئة ومثيرة وأنيقة تخطف بها الأنظار.

وكانت الفنانة شيري عادل، صرحت بأنها مرت بظروف شخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية والابتعاد قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".  

وأضافت شيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.

وتابعت شيري: "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".

وأوضحت شيري: "تحولت علاقتي بمعز مسعود بعد الانفصال إلى علاقة الاحترام بعيدًا عن الخلافات والمشكلات، والطلاق كان منذ أكثر من عام".

وتحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ صدى البلد عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها
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