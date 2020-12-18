أخبار التوك شوك..الصحة تزف بشرى بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر..العاصمة الإدارية: الانتهاء من الوحدات السكنية للمواطنين العام المقبل

الصحة تزف بشرى بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الإمارات كان هدفها الأساسى إيصال رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسى حكومة وشعبأ بشأن توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى مصر.
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة،أن الوزارة تسعى لفتح كل آفاق التعاون مع الدول فى مجالات البحوث والتعاون الزراعى، جاء ذلك تعليقا على لقاء السيـد القصير وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضـي، و "يورتايورن إيوتكسان" سفيـر مملكــة تايـلانـد بالقاهـرة.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نهر الأحزان لا يريد أن يتوقف مؤكدا أنه وقع حادث أمس أمام مركز دار السلام بسوهاج وراح ضحيته العشرات من الوفيات والجرحى.
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للامارات جاءت فى المقام الأول لنقل شكر الرئيس السيسى للإمارات الشقيقة بعد توريد الدفعة الاولى من فيروس كورونا.
قال الدكتور عبد الهادى مصباح ، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجى،إن أبحاث فيروس كورونا تشمل درجة دخول الفيروس إلى الجسم سواء الجهاز التنفسى، أو الهضمى وفقأ للأبحاث العلمية.
أكد وليد ماهر المتحدث باسم بعثة منتخب الشباب في تونس، ظهور إصابتين جديدتين فى صفوف منتخب الشباب بفيروس كورونا وفقا لـلمسحة التى خضع لها لاعبو شباب الفراعنة.
قال وليد ماهر منسق إعلامي منتخب مصر للشباب من تونس، إن هناك خبرا صادما يواجه منتخب مصر للشباب قبل لقاء تونس غدًا في التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا.
قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل بالحى الحكومى، على وشك الانتهاء حيث وصلت نسبة الانجاز لـ 92%.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقطع خطوات هائلة في طريقها نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن العديد من المدن أصبحت تسير على نفس النهج.