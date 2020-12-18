أخبار التوك شوك..الصحة تزف بشرى بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر..العاصمة الإدارية: الانتهاء من الوحدات السكنية للمواطنين العام المقبل

قال وليد ماهر منسق إعلامي منتخب مصر للشباب من تونس، إن هناك خبرا صادما يواجه منتخب مصر للشباب قبل لقاء تونس غدًا في التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا.





قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل بالحى الحكومى، على وشك الانتهاء حيث وصلت نسبة الانجاز لـ 92%.