أحمد أمين لـ منى الشاذلي: عندي 40 سنة ولما جيت لك قبل كده مكنش عندي شعر أبيض

قال الفنان أحمد أمين ، إن التمثيل امتع لحظات حياته، مضيفا:" تركت التمثيل بعد التخرج من الجامعة واشتغلت في صحافة الأطفال ولكني لم اكن مرتاحا وعدت للتمثيل مرة أخرى ".





وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قررت الاتجاه إلى التمثيل فقط عندما كان عمري 35 سنة واستفد من خبرات العمل في مجالات مختلفة في التمثيل".





وتابع أحمد أمين موجها حديثه إلى الإعلامية منى الشاذلي، قائلا:" عندي 40 سنة ولما جيت لك المرة اللي فاتت كان من غير الشعر الأبيض ده ".





وكشف الفنان أحمد أمين، كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه، كما تحدث أمين عن ملابسه التي يرتديها.





وأضاف :" انا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل قررت تناول الطعام براحتي ".





ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي:" أحمد امين ملوش قانون ولا نستطيع تصنيفه كوميدي او تراجيدي او مؤلف او مخرج، والجميع يحبه من الشباب والكبار ولا يمكن أن تتوقع ما يرتديه أحمد أمين من ازياء وملابس، وأحمد أمين فنان استثنائي بمعنى الكلمة ".



