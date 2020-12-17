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أخبار العالم

إسرائيل تشتعل .. مظاهرات مؤيدة وأخرى تطالب برحيل نتنياهو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:37 م
مظاهرات في اسرائيل
مظاهرات في اسرائيل
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على صالح
تظاهر أكثر من مائة إسرائيلي في مدينة نيس تسيونا بعد استهداف النشطاء المناهضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكتابات خبيثة تنال منه على جدران منازلهم، وفا لصحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية.


ورافقت المظاهرة - التي دعت إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء تحقيق فساد آخر - ثلاثة احتجاجات أخرى انطلقت اليوم الخميس في تل أبيب، بالإضافة إلى ذلك، يحتج حوالي 20 من أنصار نتنياهو في موقع الكتابة على الجدران ضده في نيس تسيونا.


واعتقل متظاهران خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيس تسيونا، بينما أحد سكان المنطقة حاول ضرب مكبر صوت ينتمي لنشطاء يمينيين قريبين، والثاني ناشط يميني جاء للتظاهر ضد المتظاهرين المناهضين لنتنياهو.


وتنظم احتجاجات أسبوعية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ مساء السبت وسط طقس شتوي، حيث يتجمع المتظاهرون في الساحات العامة والتقاطعات والجسور العلوية في جميع أنحاء البلاد للتظاهرات، في أسبوعهم الثاني والعشرين.


وكانت نسبة المشاركة أقل بكثير من المعتاد، ربما بسبب المطر والبرد.


وبدا أن أكبر المظاهرات كانت بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في القدس، حيث تجمع ما بين 2000 و3000 شخص.
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