إسرائيل تشتعل .. مظاهرات مؤيدة وأخرى تطالب برحيل نتنياهو

تظاهر أكثر من مائة إسرائيلي في مدينة نيس تسيونا بعد استهداف النشطاء المناهضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكتابات خبيثة تنال منه على جدران منازلهم، وفا لصحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية.









ورافقت المظاهرة - التي دعت إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء تحقيق فساد آخر - ثلاثة احتجاجات أخرى انطلقت اليوم الخميس في تل أبيب، بالإضافة إلى ذلك، يحتج حوالي 20 من أنصار نتنياهو في موقع الكتابة على الجدران ضده في نيس تسيونا.









واعتقل متظاهران خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيس تسيونا، بينما أحد سكان المنطقة حاول ضرب مكبر صوت ينتمي لنشطاء يمينيين قريبين، والثاني ناشط يميني جاء للتظاهر ضد المتظاهرين المناهضين لنتنياهو.







