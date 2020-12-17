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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: ميدو يعلق على تعادل الزمالك أمام بيراميدز.. وانسحاب منتخب الشباب أصبح مؤكدا بعد إصابة لاعبين جديدين بـ كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:45 م
ميدو
ميدو
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:


علق الفنان نبيل الحلفاوي على إصابة لاعبين جديدين من منتخب الشباب اثناء تواجدهم في تونس. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏حاجة تحزن فعلا.. لما تحط نفسك مطرح الشباب دول ومدربهم الكابتن ربيع ياسين.معلش يا شباب.. تتعوض إن شاء الله.".


اعلن الاعلامي الرياضي احمد شوبير عن اصابة لاعبين جديدين بالمنتخب المصري للشباب 

كتب احمد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏بكل اسف عينيتين ايجابتين جدد لمنتخب الشباب والانسحاب اصبح مؤكد من بطولة افريقيا للشباب".

اعلنت الفنانة شيماء سيف شفاء زوجها من فيروس كورونا المستجد. 

ونشر شيماء سيف صورة لكاركاتير لها مع زوجها وعلقت قائلة "الست الحنونه هى اللي تحمي جوزها من الكورونا حمد الله على سلامتك يا غالى شكراااااااا على الصورة التحفة انت فنان بجد ".

علق احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك امام بيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا "‏أحداد لاعيب كويس لسه راجع من اعاره لازم يخش التشكيل الاساسي واحده واحده علشان مايتحرقش ويفقد الثقه في نفسه..معانا اتنين نمره ١٠ جامدين شيكا وأوباما نقسم الماتش بينهم ويبقى معانا احداد واوناجم بره.. بيراميدز عندهم مشكله بدنيه كبيره بعد الدقيقة ٧٠!! كان نفسنا نكسب بس الحمد لله".
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