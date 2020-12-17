مدرس إخواني برخصة.. سر اهتمام الجماعة الإرهابية بالتعليم| فيديو

قال عمرو فاروق الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بالإبلاغ عن أي مدرس يتحدث عن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا.





وأضاف الباحث فى شئون الحركات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن قرار وزير الأوقاف لم يأت من فرغ بل جاء من وقائع حدثت على أرض فى السنوات الماضية.





ولفت أن جماعة الإخوان اهتمت بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية أكثر المؤسسات التى تعرضت لـ محاولة اختراق من جماعة الإخوان الإرهابية.





وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية وجهت عناصرها لـ الالتحاق بـ كليات التربية و الآداب، لتحكم سيطرتها على المنظومة التعليمية بشكل واسع حتى يكون هناك مدرس إخواني برخصة.





وأوضح أن جماعة الإخوان كانت تعمل على قيام عناصرها بوضع فقرة للحديث عن جماعة الإخوان و حسن البنا، وتلك الجماعة تسعى للسيطرة على عقول الأولاد من عمر صغير.





و حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان : ” الوقاية خير من العلاج”.





وأكد وزير الأوقاف أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه ، وقال أهل العلم: درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ ” (صحيح البخاري) .



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وتابع: وعليه فإننا نؤكد وبقوة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره ، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا ، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه ، وعلى أخيه الإنسان ، وعلى مجتمعه ، وعلى الإنسانية جمعاء ، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني ، والأخذ بأسباب العلم ، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء ، حيث قال سبحانه وتعالى : ” فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” .











