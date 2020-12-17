مدرس إخواني برخصة.. سر اهتمام الجماعة الإرهابية بالتعليم| فيديو

قال عمرو فاروق الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بالإبلاغ عن أي مدرس يتحدث عن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا.
وأضاف الباحث فى شئون الحركات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن قرار وزير الأوقاف لم يأت من فرغ بل جاء من وقائع حدثت على أرض فى السنوات الماضية.
ولفت أن جماعة الإخوان اهتمت بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية أكثر المؤسسات التى تعرضت لـ محاولة اختراق من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية وجهت عناصرها لـ الالتحاق بـ كليات التربية و الآداب، لتحكم سيطرتها على المنظومة التعليمية بشكل واسع حتى يكون هناك مدرس إخواني برخصة.
وأوضح أن جماعة الإخوان كانت تعمل على قيام عناصرها بوضع فقرة للحديث عن جماعة الإخوان و حسن البنا، وتلك الجماعة تسعى للسيطرة على عقول الأولاد من عمر صغير.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان : ” الوقاية خير من العلاج”.